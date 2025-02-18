 الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بارتكاب مجزرة في النيل الأبيض - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2025 3:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بارتكاب مجزرة في النيل الأبيض

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 2:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 2:27 م

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، "قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في منطقة القطينة في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد خلفت مئات القتلى".

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "433 شخصا قتلوا في مجزرة مليشيا الدعم السريع في قرى القطينة بولاية النيل الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية"- حسب وكالة الأنباء السودانيه سونا.

كان الجيش السوداني، قد اعلن أمس عن إسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير قوة متحركة وشن غارة أسفرت عن مقتل 9 من قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور.

وأكد الجيش في البيان "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي تمركز لمليشيا الدعم السريع داخل المدينة"، مضيفا أن "كل إدعاءاتهم بالسيطرة على مواقع حيوية مجرد دعاية زائفة، وأن نشاطهم يقتصر على مدفعية بعيدة المدى وبعض الطائرات المسيرة الانتحارية".

وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك