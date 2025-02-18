الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بارتكاب مجزرة في النيل الأبيض

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، "قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في منطقة القطينة في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد خلفت مئات القتلى".

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "433 شخصا قتلوا في مجزرة مليشيا الدعم السريع في قرى القطينة بولاية النيل الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية"- حسب وكالة الأنباء السودانيه سونا.

كان الجيش السوداني، قد اعلن أمس عن إسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير قوة متحركة وشن غارة أسفرت عن مقتل 9 من قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور.

وأكد الجيش في البيان "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي تمركز لمليشيا الدعم السريع داخل المدينة"، مضيفا أن "كل إدعاءاتهم بالسيطرة على مواقع حيوية مجرد دعاية زائفة، وأن نشاطهم يقتصر على مدفعية بعيدة المدى وبعض الطائرات المسيرة الانتحارية".

وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.