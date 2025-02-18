عقد جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، جلسة مزاد علنية بمقر الجهاز، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه، رئيس الجهاز، وذلك لبيع 15 محلًا تجاريا وصيدلية و5 قطعة أراضي.

وجاء ذلك بحضور ممثلين من مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وأسفر المزاد عن بيع 15 محلًا تجاريًا وصيدلية، بجانب 5 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط المخابز، بمساحات تتراوح بين 400 متر و697 متر للأراضي، و15.55 متر و58.11 متر للمحال التجارية والصيدلية، بإجمالي قيمة بلغت 47 مليونًا و237 ألفًا و723 جنيهًا.



وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات الأساسية في المدينة، لتحسين جودة الحياة بالأحياء التي تعاني من نقص في خدمات معينة، كما يعكس المزاد مدى التزام الجهاز بتطبيق مبدأ الشفافية والتنافسية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير المرافق العامة.

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الجهاز لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتلبية احتياجات سكان المدينة من الخدمات الضرورية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التطويرية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المنشودة.