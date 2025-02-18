مصدر بالجيزة: توفير مساكن بديلة لمدة 3 أشهر للأسر المتضررة من انهيار عقار كرداسة

قال مصدر مسئول بمحافظة الحيزة، إن المحافظة صرفت منحة مالية بصفة عاجلة لتوفير مساكن بديلة لمدة 3 أشهر للأسر المتضررة من انهيار عقار كرداسة، والبالغ عددها 4 أسر، مؤكدا أنه تم بالفعل توفير السكن لهم على الفور.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ" الشروق"، أن جميع المتضررين بحالة جيدة ولم يتعرض أي منهم لإصابات، موضحا أن الأسر تسلمت جميع متعلقاتها الشخصية، وأن مديريتي التضامن والصحة تعاملا مع الحالات المصابة والناجية من الحادث بشكل سريع بتكلف من المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وتابع المصدر، أنه تم فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وإصدار قرارات إزالة للمنازل الأيلة للسقوط، إلى جانب المعدات الخاصة بالمحافظة بدأت في رفع ركام العقار المنهار.