قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهم يريدون السلام وإنهاء الحرب القائمة بين بلاده وروسيا "لكن مقابل ضمانات أمنية"، تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.

جاء ذلك في تصريحات، الثلاثاء، خلال مشاركته في مراسم افتتاح المبنى الجديد للسفارة الأوكرانية بأنقرة، مشددا على أهمية وحدة الأراضي الأوكرانية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد أن أوكرانيا "تريد السلام وإنهاء الحرب. لكن بالطبع، نريد أن يستند إنهاء هذه الحرب إلى ضمانات أمنية محددة".

وطالب بتقديم هذه الضمانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا، بالإضافة إلى جميع الدول الأوروبية.

وفي سياق متصل، أشار زيلينسكي إلى دور تركيا كوسيط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه أجرى في السابق "محادثات مثمرة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص.

كما أشاد الرئيس الأوكراني بالدور التركي في اتفاق تبادل الأسرى مع روسيا، مؤكدا أن كييف تولي أهمية بالغة للأمن الغذائي ولعودة الأوكرانيين إلى وطنهم.

وشدد على أن إنشاء ممر لشحن الحبوب عبر البحر الأسود، تم "بفضل جهود تركيا"، متهما روسيا بتعطيل عمل هذا الممر.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل، مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان، في وقت لاحق من الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة.