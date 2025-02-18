الزمالك على أعتاب إيقاف قيد جديد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادى الزمالك بات مهددا بإيقاف قيده من جديد، بسبب قضية البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق، ومستحقاته التي تقدر بـ819 ألف يورو.

أضاف هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أصدر حكما من قبل، يقضي بحصول المدرب البرتغالي باتشيكو على 819 ألف يورو، بما يعادل حاليا 43 مليون جنيه مصري.

تابع هاني حتحوت، إن جيمي باتشيكو، يرفض حتى الآن تسوية مستحقاته، ويتمسك بالحصول عليها كاملة، والنادى تلقي اتصالات تفيد بأن الطعن جرى رفضه، وبالتالي سيجري منح النادي مهلة من أجل حل الأزمة، وحال موافقة باتشيكو سيتعرض النادي لإيقاف قيد من جديد وأن الهدف من الطعن اكتساب بعض الوقت لمحاولة جديدة للتفاوض.

وأكد حتحوت، إن ما يعيب الخطوة أن الغرامة يضاف إليها غرامات تأخير وبالتالى مجلس الزمالك ينتظر وصول قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، خلال أيام قليلة، وبعدها سيتحرك المجلس لحل الأمر.