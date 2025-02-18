إيران تقول إن تعليق الرحلات الجوية بينها وبين لبنان أمر فني وليس سياسيا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "تعليق الرحلات الجوية بين إيران ولبنان، ليس أمرا سياسيا".

وقال عراقجي في تصريح صحفي اليوم: إنه أجرى محادثات إيجابية وجيدة للغاية مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي أكد أن القرار في هذا الصدد "فني وقانوني" - حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف عراقجي: "تم الاتفاق على أن يعقد البلدان محادثات سياسية ثنائية لحل هذه المشكلة"، مضيفاً "الدبلوماسية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسندخل في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية".

كانت السلطات الإيرانية، رفضت الجمعة الماضية، استقبال طائرتين لبنانيتين في مطار العاصمة الإيرانية.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، كانت تعتزم إرسال طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران"، وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصدر في الطيران المدني اللبناني، أن "الطلب بهبوط طائرتين لشركة "طيران الشرق الأوسط"، لقي رفضا إيرانيا".

ووفقا للمصدر ذاته، رفضت السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين في طهران.

تأتي تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية شركة "ماهان" الإيرانية، بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين لها من طهران.

واندلعت، الخميس الماضي، احتجاجات علي طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية، كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان، من الهبوط في المطار.

وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات شركة "ماهان" إلى لبنان.

يذكر أنه منذ أكتوبر الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل مطار بيروت، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.