عقوبات أمريكية على 18 مسئولا إيرانيا بدعوى قمع الاحتجاجات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إدراج 18 مسئولا إيرانيا على قائمة العقوبات، لـ"دورهم في قمع الاحتجاجات الشعبية" وتقييدهم الوصول إلى شبكة الإنترنت في البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان أصدره نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، بشأن العقوبات المفروضة على المسئولين الإيرانيين.

وذكر بيجوت أن 18 مسئولا إيرانيا أُضيفوا إلى قائمة العقوبات لـ"ضلوعهم في قمع الاحتجاجات وتقييدهم الوصول إلى الإنترنت" في إيران.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل دعم "حرية التعبير للشعب الإيراني"، مشيرا إلى أنه لا يجوز المساس بـ"حق التجمع السلمي" و"حق التظاهر" للإيرانيين.

وأشار إلى أن عدد المسئولين الإيرانيين المدرجين على قائمة العقوبات ارتفع إلى 58.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الاحتجاجات بالعاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في حين أقر الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي، وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع.

وتسببت الاحتجاجات بتوقيف 52 ألفا و941 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لقي 7 آلاف وشخصان حتفهم، بينهم 214 من أفراد الأمن، وفق أحدث إحصائية نشرتها وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" (مقرها بالولايات المتحدة)، الأسبوع الماضي.