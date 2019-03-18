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مذكرة تفاهم بين أنجولا وإيطاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 مارس 2019 - 1:26 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مارس 2019 - 1:26 م

وقعت أنجولا وإيطاليا على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين في عدة قطاعات، مثل السياحة والطاقة والصيد والأعمال الزراعية، مع التركيز على تطوير الطاقة المتجددة، كما تهدف المذكرة تطوير المشروعات المتكاملة، وتصنيع وتوزيع الغذاء من أجل زيادة الاكتفاء الذاتي في الغذاء وتخفيض الواردات.

وقع على المذكرة مدير إدارة التبادل بوزارة المالية الأنجولية "مانويل بيدرو"، وممثل مؤسسة "كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي الايطالية " أنتونيلا بالدينا".

من جانبه، قال وزير الشئون الخارجية الإيطالي "إينزو موافيرو" إن توقيع مذكرة التفاهم سيساعد علي متابعة عملية التنمية فى أنجولا وتنفيذ الاتفاقيات القائمة "وأشار إلى أن بلاده تهتم أيضا بتعزيز التعاون مع أنجولا في القطاع الثقافي.


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