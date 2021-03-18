اعتداء ثري كمبودي على زوجته السابقة يلقي الضوء على العنف المنزلي

ذكر مدافعون عن حقوق الإنسان، أن قضية قطب كمبودي التقطته كاميرات المراقبة وهو يضرب بعنف من صارت الآن زوجته السابقة تلقي الضوء على مشاكل العنف الأسري الشائعة والحصانة التي يتمتع بها ذوي النفوذ في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

ويزيد الضغط على السلطات الكمبودية لتوجيه اتهامات جنائية ضد دونج تشهاي، نجل أحد المطورين العقاريين ذي الصلات السياسية، بعدما نشرت زجته التي طلقها مؤخرا والرائدة في مجال مستحضرات التجميل ديث مالينا، مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه وهي تتعرض لعنف أسري مروع.

وتظهر المقاطع المصورة التي التقطتها الكاميرات الأمنية المنزلية وصدرت الأسبوع الجاري حادثة من العنف ترجع إلى ديسمبر، قبل إعلان مالينا عن طلاق، وفيها تشهاي قفز من فوق طفله ليهاجم زوجته ثم جذبها بعيدا بوضع ذراعه حول رقبتها.

وفي حادثة أخرى، ظهر تشهاي وهو يواجه زوجته في بئر السلم ويضربها مرارا، فيما يقف طفلهما بينهما.

ولجأ تشهاي وهو مطور عقاري مثل والده ولديه إدانات سابقة بالاعتداء، إلى فيسبوك الأسبوع الجاري وأقر بالعنف ولكن حاول تبرير أفعاله بلوم زوجته.

وقال بوك بانهافيتشتر المدير التنفيذي لمركز أزمات النساء الكمبودي، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الخميس، إن فكرة أن الضحايا هم المسؤولين عن "خلق المشكلة" شائعة وحاجز رئيسي أمام التقدم.

وتثير القضية أيضا مسألة الحصانة لأفراد النخبة الأثرياء الكمبوديين ودور السلطات في ردع النساء من اتخاذ تحرك قضائي ضد الشركاء المسيئين.