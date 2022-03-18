 بايدن وشي يجريان أول مكالمة هاتفية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.. والرئيس الصيني: النزاع ليس من مصلحة أحد - بوابة الشروق
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بايدن وشي يجريان أول مكالمة هاتفية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.. والرئيس الصيني: النزاع ليس من مصلحة أحد

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 4:48 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 4:59 م

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، اتصالا عبر تقنية الفيديو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في أوكرانيا.
وقال بينج، خلال الاتصال، إن النزاعات والمواجهات ليست في مصلحة أحد، مؤكدًا أن السلام والأمن هما من أغلى كنوز المجتمع الدولي.
وأضاف الرئيس الصيني، أنه على بيجين وواشنطن توجيه علاقاتهما نحو المسار الصحيح، والتعاون من أجل السلام العالمي، وذلك حسبما أوردته فضائية ‏«الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الـ23، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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