المملكة المتحدة تسجل 91 ألفا و206 إصابات جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة

سجلت المملكة المتحدة 91 ألفا و206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و139 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 20 مليونا و150 ألفا و847، والوفيات إلى 163 ألفا و972.

أظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 141 مليونا و865 ألفا و333 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة حتى الآن. وتلقى 49 مليونا و239 ألفا و879 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 67ر73 في المئة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.