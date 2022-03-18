بوتين يشكو في مكالمة مع شولتس من جرائم حرب أوكرانية

شكا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس من ارتكاب الجيش الأوكراني لجرائم حرب.

وذكر الكرملين في بيان اليوم الجمعة أن العديد من الضحايا سقطوا خلال قصف أحياء سكنية في مدينتي دونتسيك وماكيفكا. وأضاف الكرملين في البيان: "هذه الجرائم تم تجاهلها في الغرب".

وذكرت الحكومة الألمانية في برلين أن المحادثة الهاتفية التي استغرقت أقل من ساعة بقليل، كانت مكرسة للحرب ومساعي إنهائها.

وأضافت الحكومة الألمانية أن المستشار شولتس "حث على وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وتحسين الوضع الإنساني وإحراز تقدم في البحث عن حل دبلوماسي للصراع".

وذكر الكرملين أنه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من شولتس، قال بوتين إن الجانب الروسي يبذل كافة الجهود لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأشار بيان الكرملين إلى أنه يتعين إخراج المواطنين من المناطق التي تشهد معارك عبر الممرات الإنسانية، مضيفا أن 43 ألف شخص تمكنوا يوم الخميس وحده من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وجاء في البيان أن بوتين أطلع شولتس على المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي لحل النزاع، وشكا من أن "الجانب الأوكراني يؤخر العملية بمقترحات جديدة غير واقعية".

وأكد البيان اهتمام روسيا بالتوصل لحل تحت الشروط المعلنة من قبل، والتي من بينها على سبيل المثال أن تعلن أوكرانيا حيادها كدولة في المستقبل، وتعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، وتعترف بشبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها موسكو في عام 2014، كجزء من روسيا.

ومن وجهة نظر موسكو، أصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا قبل ثماني سنوات بالضبط، منذ 18 آذار/مارس 2014، إلا أن هذا الأمر غير معترف به دوليا. وأعلن التلفزيون الروسي الرسمي أن بوتين يعتزم إلقاء خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لضم القرم اليوم الجمعة.