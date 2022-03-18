وزير الاقتصاد الألماني يبدأ جولة في قطر والإمارات مطلع الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مطلع الأسبوع المقبل إلى قطر والإمارات في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا عقب الحرب الهجومية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا حتى الآن.

وقال هابيك إن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وضعت قضية أمن الطاقة في قلب المناقشات الدولية، وأضاف: "أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندعو إلى تحول عالمي للطاقة ونمضي قدما في تنويع مصادر الغاز الطبيعي حاليا. من ناحية، نحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير والمؤقت، ونريد أن نجلبه إلى محطاتنا الألمانية".

وذكر هابيك أنه من ناحية أخرى يجب التمهيد بصورة أسرع للتحول المستقبلي من الغاز الطبيعي التقليدي إلى الهيدروجين "الأخضر"، وقال: "من الأفضل القيام بذلك في إطار شبكة أوروبية ودولية. في الأمرين يتمتع شركائنا في قطر والإمارات بأهمية مركزية".

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هابيك سيتوجه إلى قطر غدا السبت، حيث يستقبله في العاصمة الدوحة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المقرر أيضا أن يُجري هابيك محادثات مع وزراء. ويواصل الوزير الألماني جولته إلى الإمارات بعد غد الأحد، حيث يعتزم مقابلة العديد من الوزراء. وبحسب وزارته، سيرافق هابيك وفد اقتصادي رفيع المستوى في الجولة التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.