يثق فريق الهلال السوداني، بقدرة لاعبيه في حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل الذي وقع فيه أمام صن داونز، ضمن مباريات دور المجموعات.

وتعادل فريق الهلال السوداني، مساء اليوم السبت، مع صن داونز بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني تصريحات لمحمد إبراهيم العليقي رئيس القطاع الرياضي في الهلال السوداني، قائلا: «نثق في الجهاز الفني واللاعبين وكل طرف في النادي فعل ما يمكنه فعله خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «أثق في قدرة الهلال على خطف بطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل، الهلال يضم مجموعة من العناصر ضمن الأفضل على الساحة الكروية الإفريقية ويتمتعون بالإمكانيات التي تؤهلهم على تطويع الظروف لصالحهم».

وأكمل: «جمعنا 10 نقاط في المجموعة وحققنا الانتصار خارج ملعبنا وفعلنا أشياء كثيرة رائعة في هذه النسخة من البطولة وكل ذلك وفريقنا معاقب بمنع حضور الجماهير».

وأتم رئيس القطاع الرياضي للهلال: «نتمسك بحظوظنا حتى آخر لحظة وكل شيء ممكن ونحن لها بإذن الله».