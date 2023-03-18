رئيس الرعاية الصحية يشارك في احتفالات الذكرى 34 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، في احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ 34 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وقدم الدكتور أحمد السبكي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 34 لعودة طابا إلى أحضان الوطن، ومهنئًا جموع الشعب المصري عامة، ومواطني جنوب سيناء خاصة، على هذه الذكرى التاريخية الخالدة، التي يفخر بها كل مصري ومصرية، وأحد البقاع الهامة للدولة المصرية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، زيارته لمحافظة جنوب سيناء، بجولة لمستشفى طابا المركزي، تفقد خلالها الأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والأقسام الداخلية، وغرف الأشعات والمعامل، والعيادات الخارجية، وكذلك غرف العمليات المختلفة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية في مختلف التخصصات الطبية لأهالي مدينة طابا، وجنوب سيناء.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خطة الدولة المصرية في التنمية الشاملة، شملت كل القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، سواء من خلال المباردات الصحية الرئاسية التي انطلقت في كل محافظة، وتضمنت أهالي شبه جزيرة سيناء، بشمال وجنوب سيناء، أو من خلال بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء، بداية من شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف، أن محافظة جنوب سيناء تتمتع الآن بخدمات ورعاية طبية متميزة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنه شملت تطوير الرعاية الصحية بالمحافظة، رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من المستشفيات، ومنها مستشفى طابا المركزي التي شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، والتجهيزات، والتخصصات الطبية، بالإضافة إلى إنشاء عدد آخر من المستشفيات، وكذلك التطوير الشامل لمستشفى شرم الشيخ الدولي، أحد المستشفيات الرئيسية التي تتبع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

واستكمل، أنه تم تسجيل أكثر من 80% من المواطنين بجنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن، إضافة إلى استمرار عمليات تسجيل باقي المواطنين، ومتابعًا أنه يتم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لأهالي جنوب سيناء من خلال 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 24 مركز ووحدة طب أسرة موزعة على النطاق الجغرافي الكامل للمحافظة.

ولفت، إلى تخطي عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء حتى الآن مليون خدمة طبية، من خلال المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، ومنوهًا إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بها.

وتابع السبكي: أن ذلك بالإضافة إلى إجراء عمليات وجراحات لأول مرة من نوعها داخل نطاق جنوب سيناء، من خلال الأجهزة والمعدات الطبية التي تم استحداثها داخل المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى رأس سدر المركزي، وقريبًا بمستشفى الطور، ومؤكدًا أن هذه الخدمات المستحدثة تمثل طفرة كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث وفرت عبء ومشقة الأهالي للسفر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة سواء بداخل مصر أو خارجها.

ولفت، إلى أن ذلك علاوة على استحداث مفهوم رضاء المنتفعين عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وتحسين تجربة المرضى، وجودة الرعاية الصحية، ومشيرًا إلى مراعاة الطبيعة الجغرافية للمحافظة أثناء التخطيط الصحي لجنوب سيناء، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية لكل أهالي المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن محافظة جنوب سيناء هي أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، والبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الهائلة للمنشآت الصحية، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن بالغ سعادته للارتقاء بمنظومة الخدمات والرعاية الصحية، وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض محافظة جنوب سيناء، كما أثنى على المجهودات المبذولة لهيئة الرعاية الصحية لضمان توفير أكبر عدد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين داخل المحافظة، قائلًا إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصري بمختلف فئاته ومعتقداته سببًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، ولافتًا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جليًا في جميع أعيادنا ومناسباتنا المختلفة.

يذكر أن محافظة (جنوب سيناء)، رابع محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد (الأقصر، الإسماعيلية) والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير 2021، إضافة إلى محافظة (بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، كما انطلقت المنظومة بمحافظتي (أسوان، السويس) في 26 نوفمبر 2022.