سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني أن فريقه أهدر فرصة كبيرة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل 1-1 أمام صنداونز الجنوب إفريقي في السودان بالجولة الخامسة.

وقال إبينجي في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" بعد اللقاء : "فرصة التأهل أتت لنا في السودان أمام خصم قوي مثل صنداونز لكننا أهدرناها بضياع ركلة جزاء في الثواني الأخيرة لنتعادل ونضيع فرصة كبيرة للتأهل".

وأضاف: "الآن لدينا مباراة صعبة ومصيرية أمام الأهلي في ملعبه لتحديد المتأهل وسنقدم كل ما لدينا للفوز والتأهل لربع النهائي ".

وتابع: "عدم التأهل سيصيبنا بخيبة أمل بدون شك لأننا قدمنا مستوى كبير في دور المجموعات ".

وأتم: "هي مباراة يجب أن نلعبها في ختام المشوار ونتمنى أن نفوق فيها ونتأهل للمرحلة المقبلة".