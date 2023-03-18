 مدرب الهلال السوداني : مباراتنا مع الأهلي مصيرية .. وعدم التأهل سيصيبنا بخيبة أمل - بوابة الشروق
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مدرب الهلال السوداني : مباراتنا مع الأهلي مصيرية .. وعدم التأهل سيصيبنا بخيبة أمل

علي البحيري
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 5:37 م

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني أن فريقه أهدر فرصة كبيرة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل 1-1 أمام صنداونز الجنوب إفريقي في السودان بالجولة الخامسة.

وقال إبينجي في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" بعد اللقاء : "فرصة التأهل أتت لنا في السودان أمام خصم قوي مثل صنداونز لكننا أهدرناها بضياع ركلة جزاء في الثواني الأخيرة لنتعادل ونضيع فرصة كبيرة للتأهل".

وأضاف: "الآن لدينا مباراة صعبة ومصيرية أمام الأهلي في ملعبه لتحديد المتأهل وسنقدم كل ما لدينا للفوز والتأهل لربع النهائي ".

وتابع: "عدم التأهل سيصيبنا بخيبة أمل بدون شك لأننا قدمنا مستوى كبير في دور المجموعات ".  

وأتم: "هي مباراة يجب أن نلعبها في ختام المشوار ونتمنى أن نفوق فيها ونتأهل للمرحلة المقبلة".


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