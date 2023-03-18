أكد فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال السوداني أن فريقه أهدر فرصة كبيرة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل 1-1 أمام صنداونز الجنوب إفريقي في السودان بالجولة الخامسة.
وقال إبينجي في تصريحات لقناة "بي ان سبورتس" بعد اللقاء : "فرصة التأهل أتت لنا في السودان أمام خصم قوي مثل صنداونز لكننا أهدرناها بضياع ركلة جزاء في الثواني الأخيرة لنتعادل ونضيع فرصة كبيرة للتأهل".
وأضاف: "الآن لدينا مباراة صعبة ومصيرية أمام الأهلي في ملعبه لتحديد المتأهل وسنقدم كل ما لدينا للفوز والتأهل لربع النهائي ".
وتابع: "عدم التأهل سيصيبنا بخيبة أمل بدون شك لأننا قدمنا مستوى كبير في دور المجموعات ".
وأتم: "هي مباراة يجب أن نلعبها في ختام المشوار ونتمنى أن نفوق فيها ونتأهل للمرحلة المقبلة".