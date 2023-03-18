تقرير: عائلة ترامب لم تبلغ عن هدايا قيمة من قادة أجانب

قال نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة، إن عائلة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تكشف عن أكثر من 100 هدية قيمة من الخارج تتجاوز قيمتها الحد الذي يجب الإبلاغ عنه وتبلغ قميتها الإجمالية أكثر من 250 ألف دولار.



وتم تحديد الهدايا، والتي جاء العديد منها من قادة أجانب، بالتفصيل في تقرير للديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب. وتشمل الهدايا مجموعة كتب مقدمة من الرئيس الصيني شي جين بينج ومضارب جولف من رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي للرئيس ترامب المحب للترف.



وقال التقرير المؤلف من 15 صفحة، إن ترامب لم يبلغ أيضا عن سجادة حرير بقيمة 12 ألف دولار من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف وخنجر بقيمة 35 ألف دولار بمقبض من العاج من أمير قطر تميم بين حمد ال ثاني.



وأوضح التقرير أنه لم يتم تسيلم لوحة "أكبر من الحياة" لترامب من رئيس السلفادور نجيب بوكيله. وقال الديمقراطيون إن بعض الهدايا ومن بينها اللوحة مفقودة.



وقال جميس راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند ومن الأعضاء البارزين في لجنة الرقابة إن "الديمقراطيين في اللجنة ملتزمون بتحديد أماكن هذه الهدايا القيمة".



وأضاف راسكين إن نتائج التقرير تؤكد "التجاهل السافر من البيت الأبيض خلال حكم ترامب لسيادة القانون وإساءة تعامله المنهجي للهدايا الكبيرة من حكومات أجنبية".