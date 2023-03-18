لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، في حادث انهيار منزل أثناء التنقيب غير القانوني عن الآثار، بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان اللواء مجدى سالم، قد تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انهيار أعمال حفر داخل منزل في قرية المحاميد مركز إدفو شمال المحافظة، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة التنقيب عن الآثار؛ حيث أحدث الضحايا حفرا بعمق ما يزيد عن 30 مترا.

وبانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص، من أسرة واحدة، وتم نقلهم لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة، كما أصيب اثنان آخران، تم نقلهما إلى مستشفى إدفو؛ إضافة إلى ثلاثة أصيبوا بحالات إغماء وهبوط، وتم نقلهم إلى وحدة اللديد الصحية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.