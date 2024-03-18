دبي: منافسة قوية للفوز بجوائز حفظ القرآن الكريم

واصلت مؤسسة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعاليات دورتها الـ27، بمنافسات قوية بين المشاركين الذين يمثلون 70 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم.

وتقام المسابقة يوميا في دبي، وتوصف بأنها الأكبر عالميا من حيث عدد المشاركين ومجموع الجوائز المالية التي تمنحها، وتلقى متابعة كبيرة من الجمهور بالإمارات وخارجها.

وشهدت الأيام الأولى من شهر رمضان منافسة شديدة بين متسابقين من أنجولا، ونيجيريا، وفرنسا، والسويد، وإيران، وبلجيكا، والدنمارك، والبرتغال، واستراليا،، إلى جانب منافسة قوية من ممثلي مصر، واليمن، وقطر، وسلطنة عمان.

وقال أحمد الزاهد، رئيس وحدة الإعلام بمؤسسة الجائزة، إن الدورة الحالية تشهد منافسة لافتة بين المتسابقين من مختلف الجنسيات الذين أبدوا تميزا في حفظ كتاب الله، وتلاوته.

وأضاف الزاهد، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن المشاركين في المسابقة يخضعون لتقييم لجنة تحكيم دولية تضم أعضاء من السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وليبيا، والجزائر، وأثنت لجنة التحكيم على تميز المشاركين في منافسات المسابقة.

وذكر الزاهد أن المتنافسين يحلون ومرافقيهم ضيوفا على دبي طوال أيام المسابقة التي تستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خطاب، عضو لجنة التحكيم من مصر، إنه شارك كمتسابق في الدورة الثالثة للمسابقة وفاز فيها بالمركز الأول، وكان هذا الفوز حافزا لمواصلة الدراسة بجامعة الأزهر ليحصل على درجة الدكتوراه ويعين مدرسا بها، ليشارك محكما في المسابقة هذا العام.

وأشاد خطاب بمستوى المتسابقين في الدورة 27 للمسابقة وتقارب مستوياتهم وتمكنهم من الحفظ والأداء أمام لجنة التحكيم الدولية، ما يصعب عملهم كمحكمين.

وأكد أنه يتابع فعاليات المسابقة التي تنال إشادات دولية من العلماء وحفظة كتاب الله والمعنيين به لتميزها على المستوى الدولي كأكبر وأهم المسابقات القرآنية، وكونها تمتاز بكثرة عدد المكرمين فيها والقيمة العالية لجوائزها والمكافآت المقدمة لكل المتسابقين.

وتستقطب الأمسيات التي تنظمها مؤسسة الجائزة آلاف الحضور بمسرح "ندوة الثقافة والعلوم" في دبي، إضافة إلى مئات الآلاف من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالعالم.

ويتم بث فعاليات المؤسسة على قناة تلفزيونية خاصة تحمل اسمها، بالإضافة إلى نقل الفعاليات في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للجائزة.

يشار إلى أن عدد المشاركين بمنافسات المؤسسة على مدى الـ26 عاما الماضية يزيد على 2200 مشارك من مختلف أنحاء العالم.