بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التطورات في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح جنوب القطاع والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن البيت الأبيض، في أول تفاعل بينهما منذ أكثر من شهر، مع تزايد الانقسام بين الحليفين بشأن أزمة الغذاء في غزة، وسير الحرب.

وحسب البيت الأبيض، بحث بايدن مع نتنياهو "التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح جنوب القطاع والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

الاتصال يأتي بعد ما عبّر الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون عن غضبهم، بعد ما انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة، طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة، واتهموه "بانتهاك القاعدة غير المكتوبة ضد التدخل في السياسة الانتخابية لحليف وثيق".

والخميس، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، واعتبر أنّ نتنياهو "ضل الطريق"، وبات يشكل "عقبة أمام السلام" في المنطقة، وسط أزمة إنسانية متزايدة في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

وأمس، أكد نتنياهو خلال كلمته في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الضغط الدولي على تل أبيب لن يحول دون استمرارها في الحرب على غزة، وقال: "نقاتل على جبهتين: العسكرية والسياسية، وعلى الصعيد السياسي تتزايد الضغوط علينا".

ولم يؤيد بايدن دعوة شومر للانتخابات، لكنه قال إنه يعتقد أنه ألقى "خطابًا جيدًا" يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين.