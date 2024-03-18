آثار حريق استديو الأهرام السبت الماضي فزعة كبيرة في قلوب المواطنين، من هول النيران وتصاعدها المخيف وامتدادها لـ10 عقارات مجاورة، والذي خلف وراءه خسائر مادية كبيرة للأهالي، وتسائل البعض عن أنظمة الإطفاء، وهل هناك أنظمة تستطيع منع تلك الكوارث وعدم تكرارها من عدمة.

اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة الأسبق، وخبير الحماية المدنية، حاول الإجابة عن تلك الأسئلة، مشيرا إلى أن الكود المصري، لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، لم يترك أي منفذ للخل ولكن لابد من التأكد من تنفيذه بشكل صحيح حتى يتم تأمين المنشآت من الحرائق الضخمة.

وأضاف صادق في تصريحاته لـ"الشروق" أن الطبيعي في أي منشأة سواء كانت منشأة سكنية أو تجارية، أو غيرها أن يكون لها اشتراطات حماية خاصة بالحماية من الحريق والوقاية منه والمفترض قبل ترخيصها أو حتى بنائها تخضع لاستشاريين لإعداد كود للحماية المدنية، يتوافق مع طبيعة عمل المنشأة وارتفاعها ومكان تواجدها.

وأشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى أن الكود المصري للحماية المدنية للوقاية من الحرائق، هو كود ضخم يضم كافة المنشأت بكافة أنواعها سواء مدارس أو مستشفيات أو مخازن أو استديوهات ومحدد به طريقة حماية كل منشأة، وكيفية التصدي للحرائق حال حدوثها حتى وصول القوات الأمنية لمكان الحريق.

وتابع: أنظمة الإطفاء متعددة ومتنوعة وتحدد وفقا لرأي الاستشاري الذي يعاين المكان المراد تركيب منظومة الحريق له والمنظومة، إما أن تكون منظومة يدوية أو إلكترونية، كذلك إما أن تعمل بمرشات المياه أو بالغازات والبودرة الخاصة بعمليات الإطفاء.

وأكد أن المنظومة المنصوص عليها في الكود المصري تفترض بأن المكان قد يتعرض لحريق في أي وقت وتكون مهمتها الأساسية تعطيل عمل الحريق ومحاولة تسكينه في مدة بحوالي نصف ساعة، لتقليل أضراره حتى وصول القوات الخاصة بالحماية المدنية والتعامل مع الحريق بشكل احترافي وإخماده والتعامل مع المستجدات.

ولفت صادق إلى أنه في حال نشوب حريق ضعيف تسيطر المنظومة عليه بشكل كامل، ولكن لابد من تواجد قوات الحماية المدنية، للتأكد من السيطرة على النيران بشكل كامل وبعدها يتم التأكد من سلامة المنظومة مرة أخرى.

واستدرك صادق أنه من الطبيعي أن يكون هناك رقابة على المنظومات التي تكون بالأبنية وخاصة الخشبية والتي لابد أن تكون خاضعة لمنظومة إطفاء عالية وقوية لسهولة اشتعال النيران بتلك الأماكن، ومن الممكن أن تكون المنظومة يدوية تتناسب مع طبيعة عمل الاستديوهات، والتي تتطلب فك وتركيب في الديكور بشكل مستمر أو عمل منظومة ثابتة بأماكن أعلى من الديكورات للتدخل بشكل أتوماتك حال وجود أي حرائق.

وأكد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة الأسبق، وخبير الحماية المدنية، أن اتباع الطريق الصحيحة وتركيب منظومات الحريق وفقا لمتطلبات المباني وبرؤية الاستشاريين المختصيين يجنب المواطنين من حرائق ضخمة ومفجعة ويوفر عليهم خسائر كبيرة كما حدث في استديو الأهرام.