تين هاج: الفوز على ليفربول لحظة استثنائية

وصف الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد تأهل فريقه إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي بأنها "لحظة استثنائية".

وحقق مانشستر فوزا مثيرا على على ضيفه ليفربول 4 /3 اليوم الأحد في دور الثمانية.

وقال تين هاج "لقد كنت طرفًا في مباريات شبيهة بهذه المباراة من قبل، ولكن المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول، واحدة من أكبر المواجهات في العالم فأعتقد أننا شاهدنا تاريخًا يكتب أمام أعيننا".

وأضاف "نعم الدقائق الـ 35 الأولى كانت أفضل ما شاهدت من الفريق منذ بداية الموسم، لقد لعبنا بشكل رائع بالكرة وبدونها، في الفترة الأولى من الشوط الثاني تراجع الأداء نسبيًا، وفرض ليفربول سيطرته، ولكننا قمنا بتغيير الخطة وأسلوب اللعب ثم أخذنا زمام المبادرة وصنعنا فرصًا نجحنا في ترجمتها إلى أهداف".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن تين هاج قوله "اللاعبون تحلوا بالعزيمة والإرادة لتحقيق الفوز وقدموا مباراة رائعة، لقد مررنا بعدة انتكاسات، لذلك أنا سعيد وفخور باللاعبين لقدرتهم على تجاوز العثرات، ليس فقط اليوم ولكن طوال الموسم، إنهم أقوياء جدًا من الناحية الذهنية، وبالطبع يساعدنا تشجيع الجماهير لنا كثيرًا".

وأشار "كل فريق يحتاج إلى مثل هذه اللحظات في موسمه، ونحن لم نحظ بها من قبل، لحظة كهذه يمكن أن تمنح الفريق دفعة قوية إلى الأمام وتحمس اللاعبين على فعل المزيد من الأشياء الرائعة، عندما تفوز على ليفربول بالطريقة التي شاهدناها فأنت قادر على تحقيق الفوز أمام أي خصم آخر، لذا فالأمر يعود لنا لنثبت ذلك".

وتابع "لازلنا نقاتل من أجل احتلال أفضل مركز ممكن في الدوري، ومن الممكن أن تشكل هذه المباراة نقطة تحول في موسمنا، نحن نضغط على أستون فيلا وتوتنهام، ولقد فقدا بعض النقاط، نحن نحقق الانتصارات منذ شهر يناير، وكل مباراة تعد بمثابة نهائي لنا، لقد خسرنا أمام فولهام فقط، وكان يجب ألا نسمح بذلك، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا إذا أردنا أن نصل إلى أهدافنا، وهي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الألقاب".