إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل في قرية دميرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

وتبين من خلال المعاينة الأولية وقوع انفجار داخل منزل بقرية دميرة مركز طلخا إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطبخ بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم "هشام.ا، 19 عاماً" "السيد.ب، 60 عاماً" "دينا.ا، 23 عامًا".

وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ونقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.