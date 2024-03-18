الشيشان تقدم لبوتين أفضل دعم في الانتخابات على الصعيد الوطني

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه للمرة الخامسة، في انتخابات لا يعتبرها المراقبون حرة ولا نزيهة، على 98.99% من الأصوات في جمهورية الشيشان الواقعة شمالي القوقاز، وهي أفضل نتيجة له على الصعيد الوطني.

وقالت لجنة الانتخابات اليوم الاثنين، إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 97% في جمهورية الشيشان، وهي أعلى من النسبة التي تم تسجيلها عام 2018 التي بلغت 44ر91%، وأعلى نسبة في انتخابات هذا العام.

وتقليديا تسجل الشيشان، التي يقودها رمضان قديروف، إقبالا كبيرا على التصويت وتعلن دعما قويا لبوتين.

وقد حقق زعيم الكرملين، الذي يتجه الآن لولاية أخرى مدتها ست سنوات، أفضل نتيجة له في الشيشان في عام 2012، بنسبة 99.76%.

ومع ذلك، فإن التصويت في الشيشان، يعتبر أكثر صعوبة من التصويت في بقية روسيا، حيث تحدث مراقبون عن حالات قمع وإرغام في الجمهورية.

ويتعرض قديروف، الذي يصور نفسه على أنه مؤيد مخلص لبوتين، لاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب عمليات قتل سياسية مأجورة.