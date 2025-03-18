القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء

نظم جهاز الملحقين الحربيين بهيئة الاستخبارات العسكرية، زيارة للملحقين العسكريين المعتمدين في مصر برفقة زوجاتهم، إلى مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي رحب بالحضور، وأكد أهمية دور الأزهر الشريف في نشر الوعي الديني والأخلاقي ومواجهة الفكر المتطرف.

وأوضح الإمام، أن الأزهر يستقبل ما يقرب من 75 ألف طالب من 120 دولة، كما يوفد حوالي 1000 عالم إلى 90 دولة لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشاد شيخ الأزهر، بعمق العلاقات بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، مشيرًا إلى الدور الفاعل لبيت العائلة المصرية في تعزيز التوافق الوطني ومواجهة الأفكار المتطرفة.

كما أكد انفتاح الأزهر على كبرى المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان وكنيسة كانتربري، مشيرًا إلى توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" في عام 2019، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة وجعلت يوم توقيعها، الرابع من فبراير، يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية.

ومن جانبه، أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة، عن تقديره للتنظيم المتميز للزيارة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز العلاقات الدولية من خلال هذه المبادرات.

كما أعرب أعضاء الوفد عن امتنانهم العميق لهذه الزيارة التي أتاحت لهم التعرف على جهود المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم المحبة والتسامح.