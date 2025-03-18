القصر الملكي البريطاني: الملك تشارلز سيلتقى بابا الفاتيكان أثناء زيارة رسمية

سوف تتم الزيارة الرسمية المقررة لملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس كما هو مخطط لها، على الرغم من استمرار تلقى البابا للعلاج في المستشفى بعد إصابته بالالتهاب الرئوي المزدوج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن توقع تحسن صحة البابا يعني أن اللقاء التاريخي سيتم في روما مطلع أبريل المقبل للاحتفال باليوبيل البابوي والعلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة إنجلترا.

وقال مصدر بقصر باكينجهام، إن القصر أعرب عن "أمله وصلواته بأن تمكن صحة البابا الزيارة من المضي قدما".

وتشمل الجولة من 7 حتى 10 أبريل المقبل زيارتين إلى روما ورافينا في إيطاليا، والقيام بزيارة منفصلة للكرسي الرسولي - حكومة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الفاتيكان-أصغر دولة مستقلة في العالم.

وسوف يصبح تشارلز خلال هذه الجولة أول ملك بريطاني يزور كنيسة القديس بولس خارج الأسوار، وهى مثوي القديس بولس منذ الإصلاح، كما أنه أول من يلقى كلمة أمام غرفتي البرلمان الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقى الملك تشارلز بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقال متحدث باسم قصر باكينجهام "في يوم الثلاثاء 8 أبريل المقبل، ووفقا لصحة البابا فرنسيس، سوف يزور جلالة الملك والملكة الكرسي الرسولي لمشاركة البابا فرنسيس الاحتفال باليوبيل 2025".

وأضاف المتحدث أن" اليوبيل الذي يجرى الاحتفال به بصورة تقليدية كل 25 عاما، يعد عاما خاصا للكنيسة الكاثوليكية، عام المصالحة والصلوات والسير معا " كحجاج الأمل".