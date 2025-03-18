بلجيكا تدين عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتحذر من التداعيات الإنسانية

أدانت بلجيكا، غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد المئات، محذرة من تداعياتها الإنسانية «الثقيلة».

وشدد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في منشور على موقع «إكس»، اليوم الثلاثاء، على أن حظر المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وقال: «يجب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي يجب أن تمهد الطريق إلى إعادة البناء والسلام للجميع».

وأوضح، أن الدول العربية اقترحت بدعم من الاتحاد الأوروبي خطة لتحقيق ذلك، قائلا: «دعونا لا نعود إلى الوراء».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.