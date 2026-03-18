مياه الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، برئاسة اللواء أحمد سعيد عرفة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، وذلك لضمان انتظام خدمات المياه والتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الشركة انتظام العمل بكافة المحطات والإدارات التابعة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، إلى جانب التأكيد على تواجد فرق الكيميائيين داخل المعامل لسحب عينات مياه بشكل دوري، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح أن الشركة رفعت جاهزية المعدات والسيارات، مع التأكد من كفاءة عمل غرف العمليات والخط الساخن وأجهزة الاتصال اللاسلكي، بما يضمن سرعة تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، في إطار خطة متكاملة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة طوال أيام العيد.