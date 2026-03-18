وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بكل المراكز والمدن والمديريات، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الصحة، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، وحماية المستهلك، لوضع خطة شاملة تشمل مراقبة الأسواق، المطاحن، السلع التموينية، والتجارة الداخلية.

وقالت "عازر"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر السلع الأساسية، ورصد أي معوقات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري.

كما ستتابع الغرفة ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية والأساسية يوميًا، مع استمرار معارض "أهلاً رمضان" في تقديم السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب توفير كعك العيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

فيما ترصد الغرفة انتظام العمل بالمخابز البلدية والمطاحن، مع التأكيد على استمرار إنتاج الخبز دون أي نقص أو تأثير خلال فترة العيد، وصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين بشكل منتظم طوال شهر مارس، دون أي توقف.

وأشارت إلى تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب، ومتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان استقرار المنظومة التموينية وتوفير جميع احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

ونوهت بمتابعة عمل محطات الوقود وتوافر المواد البترولية (سولار، بنزين)، وضمان توفير رصيد كافٍ من أسطوانات البوتاجاز في المستودعات، واستمرار عمل البدالين ومشروع "جمعيتي" خلال فترة العيد، مع توافر كل السلع التموينية لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية.