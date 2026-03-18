الفيوم: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي محفوظ وحوشي بعد سنوات من النزاع

نجحت الأجهزة الأمنية والشعبية بمحافظة الفيوم في إنهاء خصومة ثأرية استمرت لسنوات بين عائلتي محفوظ وحوشي بدائرة مركز الفيوم، بعد أن قدمت عائلة حوشي الكفن كرمز للصلح لعائلة محفوظ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2020، حين نشبت مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن وفاة شافعي عبدالفتاح حسن معوض من عائلة محفوظ، وتم ضبط المتهمين لتتحول الحادثة إلى خصومة ثأرية استمرت لسنوات.

وجاءت مراسم الصلح تتويجًا لمساعٍ مكثفة قادتها القيادات الأمنية بالتنسيق مع القيادات الشعبية ورجال الدين ولجان فض المنازعات، في إطار جهود وزارة الداخلية لإنهاء النزاعات الثأرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأُقيمت جلسة الصلح تحت رعاية اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وبإشراف اللواء محمد العربي، مدير البحث الجنائي، وبحضور قيادات أمنية وشخصيات برلمانية وشعبية ورجال دين.