وزير التعليم: تلافي المشكلات الطارئة هدف الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، معربًا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين وللدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتعرضه لحادث سير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يتم إجرائها بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل تعتبر غير مسبوقة، مشيرًا إلى عقد امتحانين تجربيين أخرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية إجراء الامتحانات التجريبية في الوقت الحالي لتلافي المشكلات الطارئة التي من الوراد حدوثها وقت الامتحانات النهائية، لافتًا إلى تجربة كفاءة شبكات المدارس والسيرفرات وشرائح التابلت خلال تلك الامتحانات.

وأوضح أن الامتحانات التجريبية في مصلحة الطالب وتضمن العدالة في الامتحانات النهائية، مشيرًا إلى إجراء الامتحانات بالتناوب على كل من شبكات المدارس والسيرفرات ثم شرائح التابلت.

وذكر أنه لا يوجد داعي للقلق في حالة حدوث مشكلة أثناء إجراء الامتحان لأنه سيكون تجربة لتحمل أحد الأنظمة على الضغط، ما يساهم في معرفة النقاط التي يظهر بها مشكلات ضعف الشبكة والكهرباء.

وتابع: «وجود مشكلة في البروفة هو هدف البروفة»، ذاكرًا أن الامتحانات التجريبية ما هي إلا وسيلة للمساعدة على أداء الامتحانات النهائية.

ولفت وزير التعليم، إلى أهمية الامتحانات التجريبية في تحديث التابلت الخاص بالطلاب وتذكيرهم بكلمة المرور واسم المستخدم التي سيستخدمونها أثناء الامتحانات النهائية.