ضبط 5406 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 5406 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5406 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها "2225 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 195 مخالفة سير بدون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي، و41 مخالفة لشروط التراخيص".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.