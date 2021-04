متصفح كروم 90 يضيف ميزة مهمة للطلبة وزملاء العمل

تستعد شركة "جوجل" الأمريكية، لطرح ميزة في متصفح "كروم 90"، تتيح للمستخدمين إنشاء رابط من أي نص يقومون بتظليله، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد توجيه الأشخاص إلى جزء من صفحة "ويكيبيديا" عن طيور البطريق التي تتحدث عن عدم خوفها من البشر، فكل ما عليك فعله هو تظليل هذا المقطع والنقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار "Copy link to highlight" ثم يمكنك بعد ذلك إرسال هذا الرابط المظلل، وبعد نقر المرسل إليه على الرابط وتحميل الصفحة سيتم نقله إلى ذلك الجزء المحدد من النص.

ويجب لكي يكون الرابط الذي يتم إنشاؤه من أي نص عشوائي صحيحا أن تكون علامة هاشتاج (#) في نهايته، بحسب موقع "9to5google".

وكانت "جوجل" أطلقت هذه الميزة في العام الماضي، ولكن بعدما أصبحت جزء رسميا من "كروم" نفسه، لن يضطر المستخدمون إلى تثبيت أي شيء إضافي لاستخدامه بعد الآن.

starting with Chrome 90, you can link people to a highlighted part of a page ✨🔗 I am going to use this all the timehttps://t.co/PRHpqKKgMv. pic.twitter.com/Q7r2AVfMKQ