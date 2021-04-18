استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القصير في البحر الأحمر

وجه اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بضرورة متابعة الأعمال القائمة بالمدينة بصفة مستمرة، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل الميداني والحفاظ على الوجه الحضاري للميادين والشوارع.



فى السياق ذاته أجرى قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، اليوم الأحد، الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بمنطقة التلفزيون ١ والتلفزيون ٢، والتأكيد على صلاحية الخلايا المشغلة لها.



وكان رئيس مدينة القصير، أشار إلى أنه جار العمل بعملية الإنارة الجديدة التى تتضمن توصيل التيار الكهربائي لثلاث مناطق بالتقسيمات الشمالية، وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بمناطق الجرف والعدوة.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر العام والعمل على إنارة شوارع مدن المدينة.