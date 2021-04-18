أثار مقطع مصور لشرطي يقتل شابا من أصول لاتينية في مدينة شيكاغو الأمريكية، موجة من ردود الفعل، ووصف رئيس بلدية شيكاغو المشاهد بأنها "لا تحتمل"، داعيا للهدوء، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشرت سلطات المدينة تسجيلا يظهر فيه شرطي يقتل قاصرا يبلغ من العمر 13 عاما، وتم تسجيل المقطع المصور من كاميرا موضوعة على رأس الشرطي.

وأظهر المقطع المصور لحظة مطاردة الشرطي للفتى، ليأمره بالتوقف ورفع يديه عاليا، ليقوم الشرطي بإطلاق النار عليه.

This is the video CPD should have played at a news conference with some explanation of what happened and what policies exists and what the laws and essentially breaking it down to the level of a 5 year old.



Instead Lori got on a stage and fake cried.

Astounding incompetence. pic.twitter.com/6QWVTIBaHi — 16th & 17th District Chicago Police Scanner (@CPD1617Scanner) April 15, 2021

وأكد مدّعٍ أن آدم توليدو كان مسلّحا، لكن لم تتسنّ رؤية أي سلاح بين يديه في الفيديو. ووصف رئيس بلدية شيكاغو لوري لايتفوت هذه المشاهد في مؤتمر صحافي الخميس قبل نشرها، بأنها "لا تُحتمل"، داعياً السكان إلى التحلي بالهدوء في وقت يتصاعد التوتر حول عنف الشرطة في البلاد.

وقالت محامية عائلة توليدو، للصحفيين: "سواء كان آدم ولدا يخدم في الكنيسة أم كان متورطا في نشاط سيء، الواقع أنه كان يسير في الشارع وقتل دون أن يكون مسلّحا" عند مقتله.

يذكر بأن المراهق قتل في 29 مارس حوالي الساعة 02:30 فجرا، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".