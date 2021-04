أثار مقطع مصور لشرطي يقتل شابا من أصول لاتينية في مدينة شيكاغو الأمريكية، موجة من ردود الفعل، ووصف رئيس بلدية شيكاغو المشاهد بأنها "لا تحتمل"، داعيا للهدوء، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونشرت سلطات المدينة تسجيلا يظهر فيه شرطي يقتل قاصرا يبلغ من العمر 13 عاما، وتم تسجيل المقطع المصور من كاميرا موضوعة على رأس الشرطي.

وأظهر المقطع المصور لحظة مطاردة الشرطي للفتى، ليأمره بالتوقف ورفع يديه عاليا، ليقوم الشرطي بإطلاق النار عليه.

This is the video CPD should have played at a news conference with some explanation of what happened and what policies exists and what the laws and essentially breaking it down to the level of a 5 year old.



Instead Lori got on a stage and fake cried.

Astounding incompetence. pic.twitter.com/6QWVTIBaHi