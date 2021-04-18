بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «القاهرة كابول»، بجلسة بين «علي» وأصدقائه، والتي أكتشف منها أن أحد أصدقائه ملحد، وكان يراقبهم من بعيد بائع الكتب المتشدد الذي أهدى «علي» كتابا سابقا عن الأفكار المتشددة، وبعد انتهاء الجلسة أهداه كتاب «معالم الطريق» لسيد قطب.

ويختفي ابن «عادل» فجأة، فينتابه القلق ويبحث عنه حتى حلول الليل، ويجد أن والدة أحد أصدقائه اصطحبته لمنزلها لشعوره ببعض التعب، وأثناء ذلك يقابل «عم حسن» «أحمد مندور» الذي جاء ليخطب ابنته «منال».

ويخبر رئيس «طارق» بالمحطة الذي يعمل بها، أنه سيذهب لـ«كابول» لمقابلة قائد جماعة الخلافة، ليخبره عن أهم تفجير قادم، ولكن كل هذا سيكون بشكل غير رسمي، بينما يأمر «رمزي» مساعده بتسهيل مهمة دخول «طارق» لأنه سيكون ذراعهم الإعلامي، وأنه سيأتي ومعه تمويل لمساعدتهم.

ويجلس «رمزي» مع ابنائه «المنصور» و«عبدالله»، ويسألونه عن مقتل «أبو أيوب» وهل كان هناك حل آخر غير القتل، ولكنه يجيبهم بالنفي مبررا ذلك بأنه إذا كان أعطاه فرصة كان سيقوم بقتله، ويسأله ابنه «المنصور»، هل إذا كبر وأراد أن يأخذ مكانه كخليفة سيقتله كما فعل مع «أبو أيوب»، فيخبره بأنه إذا كبر وكان له شأن عظيم بالجهاد وأعلم منه دينا وحكمة، فسيترك له المكان عن طيب خاطر وسيساعده، وإذا لم يكن جدير بها سيقتله.

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.