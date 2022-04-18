المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور سول لإجراء محادثات

من المقرر أن يصل مبعوث الولايات المتحدة الخاص بكوريا الشمالية إلى سول في وقت لاحق اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي ومسؤولين آخرين حول عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل نظام كيم جونج أون وإمكانية حدوث استفزازات إضافية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تستمر زيارة السفير سونج كيم خمسة أيام وسط توترات متصاعدة بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة لسلاح تكتيكي موجه أمس الأحد. ولا تزال هناك مخاوف من أن تقوم بيونج يانج بأعمال استفزازية، بما في ذلك تجربة نووية، في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/أبريل.

وسيجري كيم خلال إقامته في سول محادثات مع كبير مبعوثي سول النوويين، نوه كيو دوك.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بمسؤولين من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يون سوك يول لتنسيق السياسة تجاه كوريا الشمالية.

ويرافق المبعوث الأمريكي خلال الزيارة نائبه جونج باك .