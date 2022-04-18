النواب الأردني: مخاطبة برلمانات العالم لاتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية

شدد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، على موقف بلاده بأن حماية القدس ستبقى أولوية أردنية.

وشدد في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

وقال إنّ المجلس سيخاطب رؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن المسجد الأقصى يواجه اليوم اعتداءات متكررة من قبل المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال، والتضييق على المصلين الآمنين في باحات المسجد الأقصى، في مسعى الى تكريس ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني لهذا الحرم الشريف.