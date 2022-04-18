روسيا تطرد دبلوماسيين بلغارين: أشخاص غير مرغوب فيهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد أشخاص غير مرغوب فيهم من دبلوماسيي السفارة البلغارية بموسكو، رداً على قرار صوفيا بطرد 10 دبلوماسيين روس في مارس الماضي.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية، إنها استدعت السفير البلغاري في موسكو، أتاناس كريستين، إلى مقر الوزارة وأبلغته بالقرار المذكور.

وأضاف أن تلك الخطوة من قبل موسكو تأتي رداً على خطوة مماثلة من بلغاريا التي طردت 10 دبلوماسيين روس، خلال مارس الماضي.

ولم يذكر بيان الخارجية الروسية عدد الدبلوماسيين الذي شملهم القرار.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".