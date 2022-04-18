وزير الأوقاف: جماعة الإخوان بكتائبها وعناصرها الميتة فقدت التأثير الواقعي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «جماعات أهل الشر، ومنها جماعة الإخوان بكتائبها وعناصرها الميتة فقدت التأثير الواقعي»، منوهًا إلى أنهم يلجؤون لموقع الفيديوهات «يوتيوب» من أجل تشويه الحقائق.

وتساءل جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، عن شعور المواطنين أو شكواهم من عدم وجود مكان داخل المساجد، خلال صلاة عيد الفطر والأضحى العام الماضي، مؤكدًا أن الصلوات تمت على أفضل ما يكون.

ولفت إلى تطبيق نفس ضوابط صلاة العيد الماضي والعيد الذي يسبقه، على صلوات هذا العام، متابعًا: «وسعنا في الإجراءات، بدلًا من اشتراط وجود واعظة معينة في مصلى السيدات، قررنا فتحها في كل مسجد».

وذكر أن الوزارة قررت تأجيل قرار الصلاة في الساحات؛ لأن رئيس لجنة مكافحة كورونا حذر من الإفراط في تخفيف الإجراءات؛ خوفًا من الموجات الارتدادية، قائلًا إن الوزارة تعتمد الوسطية في التعامل مع تلك الأمور.

وتابع: «فتحنا المساجد أمام صلاة التراويح والصلوات قائمة وأعدنا الدروس، لكن الاعتكاف والتهجد لا يحقق إجراءات ارتداء الكمامة والتباعد، والوضع هذا العام بالنسبة للمسلم أن يعمر منزله بالقرآن، ويجعل لبيته نصيبا من التهجد ليلا».