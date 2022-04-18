أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه يسعى لإنهاء المسابقات في موعدها وقبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن التوقفات وصلت لـ 200 يوم.

وقال دياب، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «هذا الموسم الأصعب ويعد استثنائي، في ظل وجود أكثر من 200 يوم توقفات به، بجانب بطولتي الكأس، ونسعى لقيادة الدوري للخروج لبر الأمان».

وأوضح: «سيتم تحديد مواعيد بطولتي الكأس الموسم الماضي والحالي، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، نعمل بأقصى جهد من أجل إنهاء كل هذه الأمور بشكل سريع».

وشدد: «الرابطة لديها مسؤولية كبيرة لإنهاء البطولات في موعدها المحدد، قبل انطلاق الموسم الجديد».

وحول تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب، أجاب: «كرابطة أندية ليس لنا علاقة بالأمر سواء مدرب المنتخب وطني أم أجنبي، وسيكون هناك اجتماع تنسيقي بيننا وبين الاتحاد والجهاز الفني الجديد، لتنفيذ المتطلبات التي تخدم المنتخب المصري».

وأتم: «نعمل على التفريق بين الأخطاء الغير مقصودة والمخالفة للقانون وإصدار العقوبات ضدها، ولا نستثني أحد، التطوير الدائم لمصلحة المسابقة والكرة المصرية».