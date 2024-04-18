أكسيوس: أمريكا وإسرائيل تعقدان اليوم اجتماعا افتراضيا لبحث العملية العسكرية المحتملة في رفح

قال مسئولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان اجتماعًا افتراضيًا رفيع المستوى اليوم الخميس، لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية.

ونقل موقع «أكسيوس»، عن المسئولين قولهما إن «إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تزال تشعر بالقلق من أن الغزو الإسرائيلي لرفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين».

ونفى المسئولان بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن أعطت الضوء الأخضر لعملية في رفح، إذا رفضت إسرائيل مهاجمة إيران، ردًا على الهجوم غير المسبوق الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب الموقع الأمريكي، يعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه في الأسابيع الأخيرة، إذ تم تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده في واشنطن هذا الأسبوع بسبب الهجوم الإيراني.

وسيترأس الجانب الأمريكي في الاجتماع الافتراضي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وسيرأس الجانب الإسرائيلي وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

ورفض البيت الأبيض التعليق.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اجتمعت عدة مجموعات عمل على مستوى أدنى افتراضيًا، لمناقشة الخطط العملياتية للقوات الإسرائيلية في رفح والمقترحات الإنسانية، حسبما قال مسئولون أمريكيون.

وقال مسئول أمريكي إن «الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي في مجموعات العمل تتضمن عملية تدريجية وبطيئة في أحياء محددة في رفح سيتم إخلاؤها مقدما – بدلا من غزو شامل للمدينة بأكملها».

ولفت إلى أن «هناك تحسنًا كبيرًا في الوضع الإنساني في غزة، منذ أن أصدر الرئيس بايدن تحذيره الصارم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين»، وفقًا لادعائه.

وعقب بالقول: «الإسرائيليون لم يصلوا بعد إلى كل الأهداف التي حددها الرئيس بايدن، لكن هناك تحسنا كبيرا»، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية، إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن دخول الجيش إلى رفح سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة، بينما تتمثل الثانية في العملية البرية التي من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

أما المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، فقالت إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حدد موعدا لدخول رفح»، مشيرة إلى أن بلادها «تُقدر أي دعم أمريكي في فهم أهداف الحرب».