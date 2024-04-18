قائد الجيش الجزائري: التعاون مع الناتو ساهم في إرساء شراكة متينة ومثمرة

أكد الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري أن التعاون بين بلاده ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ساهم في إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين، وخلق ديناميكية للتشاور والحوار.

واستقبل شنقريحة اليوم الخميس، بمقر أركان الجيش الجزائري، الأميرال روب بوير، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف " الناتو"، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد عسكري هام.

وحضر اللقاء كبار المسؤولين العسكريين الجزائريين.

وقال شنقريحة في كلمة له بالمناسبة: " أكمل التعاون بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي، في إطار الحوار المتوسطي، شهر مارس المنصرم عامه الرابع والعشرين، حيث مكن من إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين، وخلق ديناميكية للتشاور والحوار، وهو ما تؤكده زيارتكم اليوم".

وأضاف: " أما فيما يتعلق بالتعاون العسكري، الذي يشكل أساس هذه الشراكة، فإن القراءة المتأنية لحصيلة النشاطات المنجزة خلال هذه السنوات الأخيرة، تبين أن التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي، قد عرف تطورا نوعيا، سواء على مستوى الحوار والتشاور أو على المستوى العملي".

وشدد شنقريحة، حسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، على التأكيد على أن الجزائر شديدة الحرص على قرارها السيد وبسط سيادتها، كاملة غير منقوصة، على كامل إقليمها الوطني.

وبدوره، أشاد الأميرال روب بوير، بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية.