قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل للمحاكمة بسبب شعار نازي

بدأت اليوم الخميس، محاكمة قيادي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بتهمة استخدام شعار نازي محظور.

ويمثل رئيس الفرع الإقليمي للحزب في ولاية تورينجن بيورن هوكه، للمحاكمة في مدينة هاله بتهمة ترديد شعار محظور لقوات العاصفة النازية (SA) خلال خطابين.

وقبل بدء المحاكمة، أوضح مدرس التاريخ السابق أنه لم يكن يعرف مضمون الشعار.

وفي انتخابات ولاية تورينجن المقررة في الأول من سبتمبر المقبل، يعتزم هوكه /52 عاما/ أن يكون المرشح الأبرز عن حزبه، المصنف على أنه يميني متطرف في الولاية وتتم مراقبته من قبل مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).