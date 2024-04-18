إندونيسيا تحث الصين على المساعدة في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

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حثت إندونيسيا، الصين على استخدام نفوذها لمنع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي توجه إلى جاكرتا، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إندونيسيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي قال إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أكد خلال اللقاء مع وانج اليوم الخميس، أهمية الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال مارسودي عقب اللقاء: "لدينا نفس الرأي بشأن أهمية ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس وأهمية نزع فتيل التوتر".

وأضاف: "أنا على ثقة من أن الصين سوف تستخدم نفوذها لمنع تصاعد التوترات".

وتأتي زيارة وانج لإندونيسيا ضمن جولة تتضمن ثلاث دول في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي بدأها اليوم الخميس.

وقال وانج ومارسودي، في مؤتمر صحفي، إن الدولتين سوف تتعاونان في مجال نقل الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية.