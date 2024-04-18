ممثل أبو مازن بالأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني ضحية قرارات دولية لم تكن من صنع يديه

أعرب ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة زياد أبو عمر، عن امتنان دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على قيادته النبيلة والحكيمة للمنظمة الأممية، خاصة في ظل الكارثة التي يمر بها قطاع غزة.

وتوجه خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مساء الخميس، بالشكر الجزيل إلى دولة الجزائر على وضع القضية الفلسطينية كأولوية على أجندة أعمال المجلس، بما فيها عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

ووجه الشكر والامتنان للدول المعترفة بدولة فلسطين على إيمانها بعدالة قضيتها وحقها في تحقيق المصير على أرض الوطن، معربًا عن أمنياته في اعتراف مزيد من الدول بفلسطين في أقرب وقت؛ تصديقا لمبدأ المساواة بين الأمم والاحترام المتبادل.

وقال إن «محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ نحو قرن من الزمان لاتزال قائمة»، منوهًا أن «الشعب الفلسطيني كان ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه وضحية تاريخ ليس بتاريخه».

وأوضح أن «الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة عام 1948، والاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ولايزال يتوق إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم».

ولفت إلى أن قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، أبدت منذ عام 1988 الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن «القيادة بذلت جهدًا صادقًا إلى أبعد الحدود، وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين؛ بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».