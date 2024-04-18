جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا

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تمكنت إدارة الجمارك في مطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا مع راكب بلجيكي الجنسية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبحسب بيان مصلحة الجمارك اليوم. اشتبه مأمور الجمارك فى الراكب البلجيكي خلال خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAYوتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش مخبأة داخل حقائبه وملابسه.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤.