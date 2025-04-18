استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام بجباليا، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كانت إسرائيل قد أنهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي ، عندما شنت موجة عدوانية مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية "سيتوسع لسحق وتطهير المنطقة من الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب والسيطرة على مناطق واسعة، سيتم إضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

من جانبه ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضغط العسكري هو الذي سوف يؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين.