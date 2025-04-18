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القصف يتصاعد منذ الفجر على القطاع ويتسبب بـ3 مجازر مروعة معظم ضحاياها نساء وأطفال

استشهد 53 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي استهدف منازل وخيام نزوح في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة، ما أسفر عن وقوع مجازر مروعة في صفوف المدنيين.

ومع تصاعد وتيرة القصف خلال الساعات الماضية، تزايدت أعداد الضحايا، بينهم أطفال ونساء وأشقاء، في تصعيد دموي للهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 19 شهراً، وفق مصادر طبية وشهود والدفاع المدني.

وفي أحدث الغارات، أفاد مصدر طبي للأناضول باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.

وسبقها بفترة وجيزة، استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وشقيقان في قصف إسرائيلي استهدف قاعة حلاقة جنوب مدينة خان يونس (جنوب)، وفق مصدر طبي.

وفي ذات المدينة، استهدف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق منزلا في بلدة عبسان الكبيرة (شرق) ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين، فيما استشهد فلسطيني ثالث وأصيب آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية في منطقة "بطن السمين" (وسط).

وفي مجزرة مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي فجراً، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد كبير، بعد استهداف منزل يعود لعائلة "بركة" ومنازل مجاورة بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان في استهداف جوي طال منزلًا لعائلة "أبو عكر" قرب ملعب الاعتصام في خان يونس.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قتلت طفلة من عائلة "كلاب" جراء قصف إسرائيلي على حي النصر شمال شرقي مدينة رفح (جنوب).

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف متتالية للمباني السكنية في مدينة رفح، وسط قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار مكثف.

** شمال القطاع

وفي أحدث الغارات شمال القطاع، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بعد قتله 8 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف استهدف منزلاً شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتزامن مع ذلك، مع قصف جوي إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين غرب الحي ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين آخرين.

وسبق ذلك، استهداف مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين في منطقة "التُوَام" شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح.

وخلال ساعات الفجر، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة ثالثة أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا، بعد استهدافه منزلاً يعود لعائلة إنصيو "مقداد" في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما قُتل الشاب محمد أبو ركبة بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في بلدة جباليا.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، قصفًا مدفعيًا وجويًا إسرائيليًا عنيفًا ومتواصلاً خاصة في حيي الزيتون والشجاعية، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والطائرات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نسف منازل سكنية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع الغارات وعمليات إطلاق النار.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.