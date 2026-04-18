وفد باكستاني يختتم زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام إلى إيران

اختتم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي والوفد المرافق لهما، زيارة رسمية إلى إيران استغرقت ثلاثة أيام.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، التقي منير خلال الزيارة بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وعقد اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد اللهي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وتركزت المباحثات على سبل تحقيق سلام مستدام في المنطقة، مع تركيز خاص على البيئة الأمنية الإقليمية المتطورة، والتحركات الدبلوماسية الجارية، والتدابير الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وشدد قائد الجيش الباكستاني على ضرورة الحوار، وخفض التصعيد، والحل السلمي للقضايا العالقة من خلال الانخراطات الدبلوماسية المستدامة.